Челябинцы начали оставлять Текслеру послания на заборах

Челябинцы попросили губернатора Текслера вмешаться в ситуацию со стройплощадкой, от которой не могут избавиться семь лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», граффити появилось в районе замороженной стройки на северо-западе областного центра. Окончательного запрещения строительства на участке, расположенном на пересечении улиц Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, горожане добиваются уже семь лет, но безуспешно.

Напомним, семь лет назад предприниматель Алексей Арбузов, получивший земельный участок в аренду, попытался начать здесь возведение торгового центра. Однако, против строительства выступили жители окрестных домов. В итоге за два года на месте стройки появились лишь несколько столбиков.

Весной 2017 года застройщик вновь попытался инициировать строительство, но снова натолкнулся на сопротивление горожан. Челябинцы подали в суд иск о запрете строительства торгового объекта, так как, по их мнению, выделенный предпринимателю участок частично расположен на придомовой территории, а значит, строительные работы на нем запрещены. Еще один конфликт вспыхнул уже в начале 2018 года – после очередной попытки возобновить строительство.

Наконец, в 2019 году мэрия Челябинска под давлением общественности отозвала разрешение на строительство, пообещав инициировать расторжение договора аренды земельного участка. Однако представители бизнесмена настаивают на незаконности позиции городских властей, заявляя, что на спорной территории расположено недостроенное здание.

В итоге уже весной нынешнего года администрация Челябинска обратилась в Арбитражный суд с иском к предпринимателю Алексею Арбузову, потребовав снести то, что тот успел построить. Следующее заседание по нему должно состояться 24 сентября.

Челябинцы несколько раз обращались с жалобами на сложившуюся ситуацию в социальных сетях. Наконец, не выдержав, горожане перешли на более монументальные формы обращений. Появившееся на заборе граффити гласит: «Алексей Леонидович, помогите нам. Коммерсант Алексей Арбузов много лет пытается построить торговый комплекс под нашими окнами, наплевав на наше мнение. Дело уже семь лет болтается в судах, и все это время мы являемся заложниками этой помойки, на которой оставляем вам данный призыв о помощи. Надеемся, что вы услышите нас и поможете».

Обращение сопровождается изображением губернатора Алексея Текслера в костюме супермена.

Отметим, что идеи представить главу региона в виде героя известного комикса одно время обсуждалась среди пиарщиков самого губернатора. Во время избирательной кампании 2019 года некоторые из них предлагали создать несколько комиксов в духе «Текслер спешит на помощь», где «человек, похожий на чиновника» должен был быть изображен в узнаваемой одежде Супермена. Только вместо привычной «S» на груди у героя должна была красоваться литера «T».

Но в итогеот идеи отказались. Поэтому трудно прогнозировать, какую реакцию обращение горожан, отсылающее к столь неоднозначному образу, вызовет на Цвиллинга – 27. И, похоже, надеяться на положительный исход истории челябинцам еще рано.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.09.21

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