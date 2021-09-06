На перегруженном перекрестке в центре Челябинска вновь изменили схему движения

В районе челябинского цирка изменена схема движения транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начался третий этап проведения работ по ремонту трамвайного переезда на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных.

Движение транспорта ограничено по улице Кирова при движении в сторону проспекта Победы, а также по Братьев Кашириных в сторону Береговой. Работы по укладке плитки планируется завершить 8 сентября. Движение трамваев без ограничений.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Между тем, ситуация в районе перекрестка была напряженной и до введения ограничений. Дело в том, что транспортный поток, шедший ранее через Ленинградский мост, с началом ремонта сооружения переориентировался именно на улицу Братьев Кашириных. Теперь же – из-за ремонта трамвайного переезда – у автомобилистов «откусили» по одной полосе во всех направлениях, и водители не всегда понимают, как правильно преодолеть перекресток, в результате происходят ДТП. Так, накануне автобус №45 не поделил дорогу с грузовой «Газелью».

Челябинск, Виктор Елисеев

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