Работали ночью: в Челябинской области рабочий сорвался со школьной крыши

Южноуральцы требуют провести проверку после падения строителя с крыши образовательного учреждения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на понедельник, 6 сентября, в поселке Карабулак Кизильского района. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«При монтаже кровли на школе в поселке Карабулак упал рабочий, его увезли в Магнитогорск. Все случилось, как рассказывают жители поселка, из-за того, что рабочих заставили работать в темное время суток», – сообщили авторы обращения.

По словам жителей поселка, в конце прошлой недели глава района побывал в школе и оказался крайне недоволен темпами работы по капитальному ремонту здания. «Был сильный ветер, они ему объяснили, что при таком ветре опасно работать на высоте. А глава района уже объявил, что 6 сентября школа заработает, а тут в срок не укладываются. И вчера, 5 сентября, с наступлением темноты, рабочие не остановили работы, как положено по технике безопасности, а продолжили крыть крышу», – рассказывают южноуральцы.

В итоге один из строителей сорвался с крыши. После этого все работы сразу прекратились, отмечают жители поселка. Так что утро понедельника школа встретила с частично разобранной крышей.

Авторы обращения требуют провести проверку, опасаясь, что районные власти попытаются скрыть произошедшее.

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