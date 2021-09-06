Суд отменил приговор соратнику экс-мэра Челябинска

Дело экс-начальника управления капитального строительства Челябинска вернули на повторное рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении бывшего начальника управления капитального строительства Челябинска Евгения Пашкова.

Напомним, Евгения Пашкова задержали 11 декабря 2019 года вместе с бывшим главой Челябинска Евгением Тефтелевым. По версии следствия, в 2015-2019 годах чиновники получили взятки на общую сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством объектов недвижимости на территории областного центра.

Тефтелев признал свою вину. В итоге суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37 миллионов 500 тысяч рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на 3 года.

Пашков настаивал на невиновности. 21 апреля этого года бывшего высокопоставленного чиновника виновным в получении взяток, приговорив его к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти на 5 лет.

Однако сегодня, 6 сентября, Челябинский областной суд отменил обвинительный приговор. Сочтя, что первая инстанция при вынесении приговора допустила существенные нарушения уголовно-процессуального кодекса, он вернул дело в районный суд для повторного рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.09.21

Работали ночью: в Челябинской области рабочий сорвался со школьной крыши. / Полицейские, которых выселяет мэрия Челябинска, просят помощи у Владимира Путина. / На перегруженном перекрестке в центре Челябинска вновь изменили схему движения. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»