В пригороде Челябинска подобрали полураздетого пятилетнего мальчика

Жители поселка под Челябинском встретили маленького мальчика, в одиночку гулявшего на холоде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о случайном знакомстве с ребенком в социальных сетях рассказала жительница поселка Вишневая горка Сосновского района.

По словам женщины, они отдыхали в друзьями в центре спорта и отдыха, когда ее пятилетняя дочка познакомилась с маленьким мальчиком, ее одногодком. «Он был голоден, попросил кушать. Мы его покормили. Через 2 часа стало холодно. Мальчик в одной кофточке стал замерзать. Адреса назвать не смог. Вид у него был очень неопрятный», – рассказала челябинка.

Лишь спустя час звонков в различные инстанции к отдыхающим приехал участковый. «Сказал, что знает адрес и эту семью. Сказал, что все в курсе, ситуация не меняется», – продолжает женщина. Когда она с друзьями привезли ребенка, соседи семейства (оказалось, что в квартире живут муж с женой и шестеро детей) рассказали, что семью сложно назвать благополучной. По их словам, женщину и детей часто бьют, многодетная мать нередко выпивает.

Приведшим мальчика показалось, что и на этот раз женщина была пьяна. На выраженное же недоумение по поводу одиноких прогулок сына заявила, что это нормальная ситуация.

По словам автора поста, соседи семейства сообщили, что писали везде: «в полицию, в органы опеки, дети летом голые и сами себе предоставлены. Ситуация не поменялась. Дети сами себе предоставлены по сей день. 6 малолетних детей».

Судя по комментариям к посту, история многодетной семьи известна многим жителям Вишневой горки. Как и реакция властей: на все обращения в органах опеки лишь разводят руками, так как проверки семейства всегда заканчиваются без нареканий.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.09.21

«Устраивают вакханалию»: в России назревает новый «подсолнечный» кризис. / Суд отменил приговор соратнику экс-мэра Челябинска. / Работали ночью: в Челябинской области рабочий сорвался со школьной крыши. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»