В Челябинской области досрочное голосование начнется без кандидата, восстановившейся по суду

На Южном Урале не стали включать в бюллетень кандидата, выигравшую суд у территориальной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бюллетени для Златоустовского одномандатного избирательного округа будут печатать без указания имени Валентины Комковой, представляющую в предвыборной гонке партию «Яблоко». Это подтвердили в избирательном штабе партии.

Напомним, 13 августа избирком отказал в регистрации известной общественницы, сославшись на то, что она предоставила неполный пакет документов.

Комкова пыталась оспорить это решение в Златоустовском городском суде, но безуспешно. Тогда она обратилась в Челябинский областной суд. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу политика, отменив решение нижестоящего суда и обязав зарегистрировать ее в качестве кандидата.

Однако 30 августа ТИК оспорил направил жалобу на это постановление во второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. Пока дата рассмотрения апелляции не назначена.

Между тем, завтра, 8 сентября, стартует досрочное голосование по выборам депутатов Государственной думы. Поэтому избирательные бюллетени должны быть отпечатаны сегодня. Так как на данный момент Валентина Комкова не восстановлена в качестве кандидата, ее имени в бюллетенях не будет.

Как уточнили в избирательном штабе организации, подобные дела рассматриваются в течение пяти дней с момента поступления. Поэтому в оппозиционной партии выразили уверенность, что к началу основного голосования ситуация разрешится, и, вероятнее всего, в пользу кандидата, так как прокуратура занимает ее сторону. Но досрочное голосование начнется без нее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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