Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 89 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 370 новых случаев коронавируса, в том числе у 6 школьников.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 22 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 89 тысяч 56 инфицированных. 4 тысячи 158 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 884).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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