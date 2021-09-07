Безработица на Южном Урале уходит в тень

Безработица в Челябинской области удерживается на доковидном уровне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палате Челябинской области, мониторинг уровня безработицы показал, что с момента выхода на пиковые значения (август-сентябрь 2020), регистрируемая безработица сократилась почти в 4 раза и в июне-июле 2021 года вернулась к показателям марта 2020 года (1,3%).

Самые низкие значения регистрируемой безработицы зафиксированы в Магнитогорске (0,8%), Челябинске, Кыштыме (по 1,0%), Копейске и Миассе (по 1,2%). Самый высокий уровень безработицы – в Нязепетровском районе (5,3%).

Впрочем, эти данные предоставлены главным управлением по труду и занятости по Челябинской области и отражают лишь число южноуральцев, состоящих на учете в службах занятости населения. При этом безработными эти учреждения признают далеко на всех. Так, на конец июля 2021 года из 28,5 тысяч обратившихся к чиновникам южноуральцев, не занятых трудовой деятельностью, статус безработного получили лишь 23,5 тысячи. Из них пособие по безработице получали 17,9 тысячи человек. Это значит, что 5,6 тысячи официальных безработных не смогли найти работу, даже не получая пособия.

Следует также отметить, что, по методике Международной организации труда, используемой Росстатом, число безработных на Южном Урале в разы выше. В июне 2021 года безработица в области находилась на уровне 4,7%, сократившись по сравнению с пиковым сентябрем 2020 года не в четыре раза, как в статистике областного правительства, а лишь на 40%.

Можно отметить и еще один нюанс: если на «ковидном» пике разница в показателях южноуральских чиновников и Росстата не достигала даже двойного коэффициента (4,9% против 8%), то в настоящий момент уровень безработицы, рассчитанный по методике МОТ, почти втрое превышает отчеты южноуральских чиновников. Из этого можно сделать вывод, что безработица в Челябинской области ушла в тень, и потерявшие работу южноуральцы попросту не видят смысла обращаться в государственные службы занятости. Чиновники же пытаются представить это как свою очередную победу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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