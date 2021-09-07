Под Челябинском рецидивист украл сейф стоимостью 160 тысяч ради пяти тысяч рублей

Полиция Копейска задержала подозреваемого в краже из офиса сейфа стоимостью около 160 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Копейска обратились представители одной из компаний, офис которой расположен в центре города, с заявлением о краже имущества. Причиненный ущерб потерпевшие оценили в 160 тысяч рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД по подозрению в совершении кражи задержан 25-летний ранее судимый копейчанин. Задержанный пояснил, что зашел в помещение компании и похитил сейф. Позднее, сломав его, мужчина взял из него около пяти тысяч рублей и потратил их.

По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.21

Безработица на Южном Урале уходит в тень. / Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 89 тысяч. / Забегали: в Челябинске собрали срочное совещание по жилищной проблеме сотрудников полиции. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»