В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай

В Челябинске в очередной раз сошел с рельсов трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Кирова. Вагон поворачивал на Кирова, и передняя колесная пара вышла из колеи.

Это второе ДТП с трамваем на проспекте Победы за неделю: 1 сентября сошел на перекрестке проспектов Победы и Свердловского сошел с рельсов новый вагон, выпущенный на линию только накануне. Тогда чиновники сообщили, что причинной схода стал посторонний предмет, находившийся на путях.

Причина сегодняшнего инцидента пока не сообщается, но ДТП на этом перекрестке происходят периодически, а водители трамваев жалуются на ужасное состояние путей. Но ремонтировать их в ближайшее время не собираются.

Челябинск, Павел Зварзин

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