Кредиторы требуют обанкротить одного из ведущих партнеров мэрии Челябинска

Компанию из бизнес-империи семьи Вайнштейнов требуют признать банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Арбитражный суд Челябинской области подан иск о банкротстве ООО «Строймеханизация», входящего бизнес-империю семейства Вайнштейнов.

Инициатором рассмотрения иска стал индивидуальный предприниматель Владимир Лалетин. Сумма исковых требований составила 842,7 тысячи рублей. Ранее бизнесмен, выполнявший для «Строймеханизации» работы по высадке деревьев и кустарников, обращался в суд с требованием взыскать с компании 854 тысяч рублей в счет платежа по контракту и пени.

Напомним, ООО «Строймеханизация» – ведущий подрядчик по содержанию улично-дорожной сети Челябинска. Фирма обслуживает дороги во всех районах областного центра. Общая стоимость контрактов, заключенных компанией, более 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, именно «Строймеханизация» взялась за оборудование пешеходной набережной за концертным залом имени Прокофьева после срыва работ другой подрядной организацией в 2020 году. За это бюджет Челябинска готов заплатить дорожникам 489 миллиона рублей.

Заседание по рассмотрению о банкротстве пока не назначено.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.21

В Челябинске сошел с рельсов очередной трамвай. / Под Челябинском рецидивист украл сейф стоимостью 160 тысяч ради пяти тысяч рублей. / Безработица на Южном Урале уходит в тень. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»