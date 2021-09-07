Жительница Миасса взыскала компенсацию с соседа, натравившего собаку на ее сына

В Челябинской области суд обязал мужчину выплатить компенсацию соседскому ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Миасского городского суда, жительница южноуральского города потребовала взыскать со своих соседей компенсацию морального вреда на общую сумму 160 тысяч рублей, а также стоимость расходов на лечение несовершеннолетнего.

По словам женщины, в декабре 2020 года во дворе дома по улице Нахимова в Миассе сосед натравил свою собаку породы микс той-терьер на ее малолетнего сына. По приказу «Фас!" собака укусила ребенка за ногу, причинив мальчику физические и нравственные страдания.

Также она заявила о причинении морального вреда ей. Как рассказала горожанка, декабрьской историей вражда с соседями не закончилась. В марте 2021 года жена собачника обратилась в органы опеки и попечительства Миаса с заявлением о том, что женщина не занимается уходом за своими детьми и их воспитанием. Однако жалоба соседки в ходе проверки соответствующего органа не подтвердилась. По мнению истицы, это свидетельствует о том. Что соседка опорочила ее честь и достоинство, чем причинила моральный вред.

В суде соседи претензий горожанки не признали. Помощник прокурора дала заключение о необоснованности иска. Заслушав стороны, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению частично.

Суд решил взыскать с ответчика в пользу сына истицы компенсацию морального вреда в 40 тысяч рублей, а также расходы на лечение и судебные расходы на общую сумму чуть более 5 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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