Водитель такси бросил в ночном лесу под Челябинском двух школьниц

Таксист решил высадить двух челябинских школьниц в лесу, не найдя нужный адрес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье, 5 сентября.

Двух девушек 16 и 17 лет родители отправили в оздоровительный лагерь «Солнечная поляна», расположенный в Каштакском бору, в 11 километрах от областного центра. Родители вызвали такси, воспользовавшись услугами агрегатор «Яндекс.Такси», как уже делали. Но на этот раз что-то пошло не так.

Забрав школьниц с двух адресов (одну – из Ленинского, другую – из Металлургического района), водитель выехал в Каштакский бор, долго кружил по лесу, но, так и не найдя лагерь, предложил девушкам выйти из машины и уехал, бросив их одних. Хотя к тому времени уже стемнело – было 9 часов вечера. При этом оплату за проезд таксист взять не забыл. Более того, из-за того, что долго петлял в лесу, вместо заявленных 400 рублей взял 500.

Школьниц привезли домой знакомые матери одной из них. Сама же челябинка попыталась выяснить у водителя, почему он бросил детей. «Его зовут Сергей Калмаков, я прям хочу, чтобы это имя прозвучало, – цитирует 74.ru возмущенную женщину. – Я его спросила: «Как вы могли так поступить?», на что он ответил: «Хотите – подавайте на меня в суд, мне без разницы». А на вопрос, почему он выгнал детей в лес, а не привез обратно домой, сказал, что тогда нам бы эта поездка стоила слишком дорого»

Обратилась женщина и к администраторам агрегатора. В службе поддержки перед ней извинились, и на следующий день деньги за поездку вернули.

Челябинск, Виктор Елисеев

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