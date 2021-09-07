Три пишем – один в уме: в Магнитогорске закончили прием документов от кандидатов в мэры

На пост мэра Магнитогорска заявились три кандидата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы на участие в конкурсе на пост главы Магнитогорска подали три кандидата. Двое из них вряд ли всерьез претендуют на должность.

Напомним, прием документов продолжался до 3 сентября включительно. Ажиотажа он не вызвал.

В итоге, помимо действующего мэра 58-летнего Виталия Бахметьева, на участие в конкурсе заявились два явно технических кандидата.

Один из них – 56-летний заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко, занимающий также посты зампреда Общественной палаты Магнитогорска и руководителя городской приемной уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Компанию ему составил 31-летний общественник Денис Савельев. Он работает ведущим инженером цеха «Прокатсервис №5» ООО «ОСК», а также возглавляет молодежную общественную палату города.

Конкурс состоится 19 октября. Через неделю, 26 октября, депутаты городского собрания выберут мэра из предложенных конкурсной комиссией кандидатов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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