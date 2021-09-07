Южноуральца, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера, оштрафовали

В Челябинске суд вынес приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 19-летнего местного жителя виновным в реабилитации нацизма.

В суде установлено, что в мае 2021 года молодой человек разместил на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию руководителя нацистской Германии Адольфа Гитлера. При этом он понимал, что портал предназначен для трансляции фотоизображений героев Великой Отечественной войны и других лиц, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам. В дальнейшем заявка и сопровождавшее ее изображение были обнаружены модератором акции и заблокированы.

«Своими умышленными действиями подсудимый совершил публичное оправдание нацизма путем отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала», – заявили в прокуратуре.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, оштрафовал южноуральца на 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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