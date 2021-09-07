Южноуральскому губернатору напомнили о забытом обещании однопартийца

Главу Южного Урала призвали выполнить обещание, данное год назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адресованное губернатору Челябинской области Алексею Текслеру появилось в комментариях к нескольким постам интернет-сообщества «Красный блокнот».

«Когда выдадут зарплату Еманжелинскому хлебозаводу? Ваше обещание было 1 год назад!!! Люди до сих пор без зарплаты. Ездить по выставкам и не выполнять своих обещаний – это Ваша работа? Вы еще губернатор. Так выполните свое обещание!" – пишет бывшая сотрудница предприятия Наталья Сарапулова.

ООО «Еманжелинский хлеб» прекратило работу в феврале 2020 года, все сотрудники были уволены. Но к тому времени собственники предприятия пропали.

В итоге общая сумма долга по заработной плате перед бывшими работниками составила 4 миллиона рублей, в списке пострадавших – 79 человек. В следственном отделе по Коркино СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

В сентябре прошлого года к решению вопроса «подключился» однопартиец Алексей Текслера, депутат Госдумы Анатолий Литовченко. В администрации Еманжелинского района провели совещание. А на сайте «Единой России» появилась статьи под «скромным» заголовком «Анатолий Литовченко добивается выплаты зарплат для работников предприятия «Еманжелинский хлеб».

С того момента прошел почти год. Собственников ООО так и не нашли – они просто не выходят на связь. Анатолий Литовченко на мандат депутата Госдумы следующего созыва не претендует. Вместо него в пику лидеру регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Валерию Гартунгу «единороссы» выдвинули в округе главврача детской поликлиники №8 в Челябинске Антона Рыжего, который практически не ведет агитации. Так что надеяться бывшим сотрудникам хлебозавода, по сути, не на кого.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.09.21

«Стоимость в 2-2,5 раза выше, чем ожидали»: Египет остается недоступным для россиян. / Южноуральца, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера, оштрафовали. / «У нас все пока достаточно грустно»: в АТОР оценили итоги туристического сезона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»