Суд запретил захоронения на Митрофановском кладбище Челябинска

В Челябинске суд запретил использовать для захоронений кладбище, пожирающее городской бор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 7 сентября, в Советском районном суде состоялось завершающее заседание по иску экоактивистов о запрете деятельности Митрофановского кладбища. Об этом сообщил правозащитник Владимир Казанцев.

Напомним, спор вокруг деятельности похоронщиков длится уже не первый год. Челябинцы настаивают на том, что работа погоста серьезно увеличивает антропогенную нагрузку на особо охраняемую природную территорию. К тому же, похоронщиков не раз ловили на организации захоронений непосредственно на территории бора, чему способствовало отсутствие официально установленной границы кладбища. Именно за это в 2015 году суд оштрафовал МКУ «Служба городских кладбищ» на 320 тысяч рублей, а в 2019 году прокуратура требовала взыскать с учреждения 1,2 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба городскому бору.

В январе нынешнего года экоактивисты потребовали прекратить эксплуатацию Митрофановского кладбища. Позицию общественников поддержало региональное управление Роспотребнадзора. Но мэрия полученное от федерального ведомства предостережение проигнорировала.

В апреле челябинцы объявили о сборе средств для подачи иска о закрытии кладбища. В июне началось рассмотрения иска. «Данное кладбище находится во втором поясе зоны санитарной охраны Шершневского водохранилища. Функционирование подобных организаций на территории с такими ограничениями должна быть запрещена по санитарным нормам и правилам», – настаивали экоактивисты. Между тем, представители мэрии и МКУ во время судебных заседаний лишь разводили руками, заявляя, что у них нет полномочий по запрету захоронений.

А кладбище продолжало расти.

Фотографии сделаны в августе текущего года

Сегодня суд поставил в разбирательстве точку, полностью удовлетворив исковые требования. «Запретить администрации Челябинска и МКУ «Служба городских кладбищ» производство всех видов захоронений, включая предоставление земельных участков для этих целей и производство захоронений в существующих могилах на территории общественного кладбища «Митрофановское», – говорится в решении суда.

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Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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