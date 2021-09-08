8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

08.09.2021, среда

10:00 Челябинск – Избирательная комиссия Челябинской области примет от полиграфической организации более 5,2 миллиона бюллетеней на выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва и 84 тысячи бюллетеней – на дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Челябинской области седьмого созыва по Курчатовскому одномандатному избирательному округу №13 (ул. Постышева, 2)

10:00 Челябинск – Занятие «Сказки осеннего леса» (Детская библиотека №3 имени Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

10:30 Челябинск – Познавательно-игровое занятие «Золотая осень» (Детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Игровое занятие «В гости к ребятам» (Детская библиотека №8, ул. Смирных, 13А)

11:00 Челябинск – Занятие «Ёжик, ёжик колкий» (Детская библиотека №2 им. Аси Горской, ул. Воровского, 63А)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги Паралимпиады для южноуральских спортсменов» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Чемпионат и первенство города Челябинска по лыжероллерам (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, лыжероллерная трасса)

12:30 Челябинск – Церемония вручения уникальной статуэтки «Мать-Родина. Ленинград-Город Герой» (Государственный историческом музее Южного Урала, ул. Труда, 100)

13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Развитие детского футбола на Южном Урале» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

14:00 Челябинск – Памятный концерт «Ленинградский мост» в Челябинской филармонии (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А)

14:00 Челябинск – Детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской приглашает ребят от 10 до 17 лет, любящих сочинять стихи, рассказы, сказки (Комсомольский пр., 41)

14:15 Челябинск – Встреча главного врача больницы №40 в Коммунарке, главного внештатного специалиста Москвы по анестезиологии и реаниматологии Денис Проценко с главными врачами, начмедами и заведующими отделениями госпитальных баз Челябинской области по ВКС из актового зала министерства здравоохранения Челябинской области (министерство здравоохранения области, ул. Кирова, 165)

18:00 Челябинск – Прогон премьерного спектакля «Кровавая свадьба» в Камерном театре. Журналисты смогут пообщаться с артистами, режиссером, художником (камерный театрул. Цвиллинга,15)

Челябинск. Другие новости 07.09.21

Суд запретил захоронения на Митрофановском кладбище Челябинска. / Оперативность. В Челябинске закрасили послание губернатору на заборе. / ФАС расширила «черный список» для проверки обоснованности роста цен на строительном рынке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»