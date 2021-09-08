В День города в Челябинске представят первый фандомат

В День города челябинцам представят фандомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», компания познакомит южноуральцев с фандоматом – специальным устройством для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары с целью ее последующей переработки в новые вещи. Презентация устройства состоится в День рождения Челябинска 11 сентября на пешеходной улице Кирова.

«В перспективе в областном центре появится целая сеть фандоматов, которая поможет сократить количество мусора, поступающего на захоронение на полигон ТБО и улучшить показатель раздельного сбора ТКО. Таким образом удастся выполнить задачи нацпроекта «Экология», в рамках которой и реализуется программа по установке фандоматов. Напомним, основной задачей национального проекта «Экология» является 60% сортировки твердых коммунальных отходов к 2024 году и 100% – к 2030-му. Показатель ТКО, направленных на вторичную переработку, должен будет достичь не менее 60%", – рассказали представители регоператора.

Демонстрация тестового фандомата пройдет в праздничной обстановке. Гостям мероприятия будет предложено опробовать новое устройство в действии – сдать пустую бутылку или алюминиевую банку и внести свой вклад в спасение планеты от мусора. На площадке будет работать команда промоутеров. Они расскажут, как устроен фандомат и как его использование поможет улучшить экологию не только на Южном Урале, но и во всем мире. Для посетителей также будет организована познавательно-развлекательная программа с памятными экоподарками.

Проект по внедрению сети фандоматов на Южном Урале осуществляется совместно с ППК «Российский экологический оператор» и является ключевым этапом перехода к цивилизованному обращению с отходами, сокращению захоронений ТКО и улучшения экологической ситуации в целом, подчеркиают в ЦКС.

Средства, вырученные от реализации вторичного сырья, собранного в ходе мероприятия, будут направлены в один из благотворительных детских фондов Челябинской области.

Презентация с развлекательной программой стартует 11 сентября в 12:00 на Кировке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

8 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / Суд запретил захоронения на Митрофановском кладбище Челябинска. / Оперативность. В Челябинске закрасили послание губернатору на заборе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»