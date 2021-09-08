В Челябинске снова провалился асфальт – вместе с трактором

В Челябинске в очередной раз провалился асфальт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле магазина «Теорема». Легкий трактор, который часто используют коммунальщики, работал на тротуаре со стороны Комсомольского проспекта, когда под ним провалилась земля. Половина машины оказалась в яме.

«Там теплотрасса проходит, роют часто. Нормально после ремонта обратную засыпку не сделали, – комментируют инцидент горожане. – Это место примыкает к остановке общественного транспорта. Даже страшно представить, что со временем там бы остались скорлупа из асфальта и под ней пустота. Хотя не удивлен, смотря что сделали с Комсомольским проспектом. При Юревиче расширили, а эти решили готовую булку маслом намазать. Я думаю, следующий губернатор уже заработает себе рейтинг только на том, что снесет это исчерченное чертями чудо благоустройства».

Есть и альтернативные версии: «Северок медленно, но верно уходит под землю: не выдерживает такую плотность населения на квадратном метре».

«Челябинск переводится как ЯМА. Город имя своё оправдывает», – резюмируют челябинцы.

Челябинск, Павел Зварзин

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