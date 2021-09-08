Уралец насиловал маленькую соседку и выкладывал видео в интернет

Юный южноуралец насиловал маленькую соседку, снимал все на видео и выкладывал в интернет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео обнаружили сотрудники полиции во время мониторинга облачных хранилищ и сервисов по обмену данными. Участников съемок быстро идентифицировали: ими оказались 18-летний житель Копейска и его 6-летняя соседка.

Судя по записям, сексуальные действия с ребенком совершались неоднократно.

Возбуждено уголовное дело, копейчанин задержан.

Челябинск, Павел Зварзин

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