российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 сентября 2021, 09:38 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Экспертиза, Спецпроекты

Большинство работодателей Южного Урала поставили «двойку» выпускникам вузов

Работодатели оценили профессиональную подготовку выпускников вузов на «два».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как работодатели оценивают уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после вуза. Участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Челябинской области.

Подавляющее большинство работодателей заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников, которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40% поставили тройку по пятибалльной шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. Четыре балла за профессионализм выпускникам вузов поставили лишь 3%. Максимальной оценки не поставил никто.

Само по себе наличие высшего образования важно для 61% опрошенных. При этом диплом определенного вуза важен лишь для 41% респондентов, для остальных 59% вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

Уралец насиловал маленькую соседку и выкладывал видео в интернет. / В День города в Челябинске представят первый фандомат. / В Челябинске снова провалился асфальт – вместе с трактором. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,