Большинство работодателей Южного Урала поставили «двойку» выпускникам вузов

Работодатели оценили профессиональную подготовку выпускников вузов на «два».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как работодатели оценивают уровень профессионализма соискателей, которые претендуют на вакансии сразу после вуза. Участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Челябинской области.

Подавляющее большинство работодателей заявили, что уровень профессионализма недавних выпускников, которые претендуют на вакансии, средний и ниже: 40% поставили тройку по пятибалльной шкале, 43% – двойку, 9% – единицу. Четыре балла за профессионализм выпускникам вузов поставили лишь 3%. Максимальной оценки не поставил никто.

Само по себе наличие высшего образования важно для 61% опрошенных. При этом диплом определенного вуза важен лишь для 41% респондентов, для остальных 59% вуз не принципиален.

Топ-3 востребованных направлений вузов, в которых нуждаются работодатели, составляют технические (56%), социально-экономические (31%) и строительные (20%) направления. Реже всего компании нуждаются в выпускниках художественных вузов (3%) и вузов, специализирующихся на физкультуре и спорте (менее 1%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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