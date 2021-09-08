На Южном Урале от ковида умерли еще 22 человека

В Челябинской области за сутки выявлено 368 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 22 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 89 тысяч 424 инфицированных. 4 тысячи 180 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 906).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.09.21

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