Сын экс-губернатора Челябинской области заявил о банкротстве

Сын бывшего главы Южного Урала Александр Дубровский просит признать себя банкротом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сын бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского – Александр – подал в арбитражный суд заявление о личном банкротстве. По словам предпринимателя, его долги превышают 274 миллионов рублей. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

На данный момент предприниматель фигурирует в качестве учредителя ООО «ЧСК», УК «Станичная», ООО «Галерея камня», ООО «Песчано-гравийный карьер» и ООО «МСК».

Кроме того, Александр Дубровский фигурирует в двух арбитражных разбирательствах. Племянницы собственника ММК Виктора Рашникова – Екатерина и Марина Рашниковы – требуют признать недействительной сделку бизнесмена по приобретению 25% ООО «ИК «Профит»» у их отца Виктора Рашникова. Также Дубровского могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» в 1,5 миллиарда рублей (Дубровский пытается оспорить сделку о покупке компании у прежнего владельца).

Сам предприниматель ранее заявлял, что отошел от дел и продал имевшийся у него бизнес.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

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