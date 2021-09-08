В Сатке сотрудника управляющей компании наказали за качели, покалечившие ребенка

В Сатке демонтировали качели, едва не убившие ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки провело проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации детских игровых площадок в связи с получением травмы несовершеннолетней девочкой.

Установлено, что 1 июня 2021 года ребенок играл на детской игровой площадке, расположенной во дворе многоквартирного дома по улице Октябрьской в городе Бакал. В разгар игры девочка получила удар сиденьем качелей, которые раскачивал другой ребенок. В результате она получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Проверка показала, что качели не соответствовали требованиям безопасности: конструкция имела выступающие элементы оборудования (болты), опора качелей была сварена из металлических уголков, острые грани которых также выступали. Именно поэтому повреждения девочки оказались такими серьезными.

Поскольку содержание элементов благоустройства в границах придомовой территории относится к обязанностям организации, осуществляющего управление домом, уполномоченному управляющему ООО «Центральное» внесено представление об устранении нарушений закона.

В результате принятых мер опасные качели демонтированы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

Сын экс-губернатора Челябинской области заявил о банкротстве. / В каждом четвертом регионе России в сентябре прогнозируется возникновение масштабных пожаров. / На Южном Урале от ковида умерли еще 22 человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»