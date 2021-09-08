Отопительный сезон в Челябинской области начался с отключения горячей воды

Через день после объявления о начале отопительного сезона в Кыштыме сообщили об отключении горячего водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кыштым стал первым муниципалитетом Южного Урала, власти которого объявили о начале отопительного сезона. Об этом чиновники вчера, 7 сентября, сообщили в официальной группе ВКонтакте.

«Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева подписала постановление о начале отопительного сезона в учреждениях социальной сферы с 7 сентября, – говорится в сообщении. – Кроме городской больницы, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в ближайшие дни батареи прогреются также в Центре помощи детям «Горизонт», учреждениях культуры и в здании физкультурно-спортивного комплекса. Все они готовы принять теплоноситель. Такое решение принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями».

Однако уже сегодня в том же сообществе горожан предупредили о грядущем отключении горячего водоснабжения.

«В связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе будет отключено горячее водоснабжение с 10 часов 10 сентября до 10 часов 11 сентября», – рассказали администраторы группы.

Как уточнили представители мэрии Кыштыма, газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» будет проводиться дополнительный этап работ на участке газопровода-отвода к ГРС «Тайгинка» с полным прекращением газоснабжения промышленным предприятиям и котельным на ГРС «Тайгинка» и ГРС «Кыштым», поэтому подача горячей воды будет прекращена. При этом в дома жителей поставки бытового газа будут осуществляться.

После завершения работ на газопроводе котельным потребуется время, чтобы нагреть воду на нужды горячего водоснабжения, предупредили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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