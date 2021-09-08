В нескольких школах Южного Урала классы закрыли на карантин по ОРВИ

В школах Челябинской области официально стартовал «сезон ОРВИ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четырех классах общеобразовательных школ Челябинской области введен карантин из-за повышенной заболеваемости ОРВИ.

По данным регионального министерства образования и науки, с началом учебного года заболеваемость ОРВИ среди школьников ожидаемо пошла вверх. В двух районах четыре класса вынуждены были отправить на карантин: два – в Кизильском районе, два – в Красноармейском.

Что касается заболевания COVID-19, то среди школьников фиксируются единичные случаи, при этом изолированных в связи с пандемией классов на данный момент нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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