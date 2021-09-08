Рейсы из Челябинска в Египет возобновят 12 сентября

Авиакомпания «Россия» анонсировала рейсы из Челябинска в Египет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе авиакомпании «Россия», входящий в группу «Аэрофлот» перевозчик приступает к полетам в Египет из российских регионов.

Рейсы на курорты Красного моря будут выполняться из восьми городов. В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эль-Шейх – из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября).

Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на Boeing 737-800. Билеты будут продаваться в рамках комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле выбранной звездности и экскурсионные программы.

С 9 августа авиакомпания «Россия» стала первой из отечественных перевозчиков, которая возобновила рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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