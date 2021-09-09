9 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

09.09.2021, четверг

10:00 Челябинск – Научная сессия Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» в рамках Дней науки в Челябинской области (ЮУрГУ, УЦ «Сигма», пр. Ленина, 78В, конференц-зал)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная открытию 30 кабинетов восстановительного лечения после коронавируса в Челябинской области (пресс-центр «Комсомольская правда – Челябинск», ул. Красная, 4, шестой этаж)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция по подготовке к выборам в Госдуму РФ 17-19 сентября (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67)

12:00 Челябинск – Чемпионат и первенство города Челябинска по лыжероллерам (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина, лыжероллерная трасса)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги Паралимпиады для южноуральских спортсменов» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Чемпионат и первенство города Челябинска по лыжероллерам (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, лыжероллерная трасса)

14:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «ЦифроАрт: виртуальный континент креативности» (Зал искусств ЮУрГУ, пр. Ленина, 76)

17:00 Челябинск – Открытие выставки произведений Владислава Ваганова «Метаморфозы Воскресного дня. Посвящение Челябинску» (пл. Революции, 1, ЧГМИИ, зал имени архитектора Е.В. Александрова)

18:00 Челябинск – Торжественная церемония открытия Детской филармонии в Челябинске (ул. Ворошилова, 6)

Челябинск. Другие новости 08.09.21

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