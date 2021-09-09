В Челябинске вспыхнул троллейбус

В Челябинске загорелся троллейбус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в среду, 8 сентября, в Ленинском районе областного центра. Об этом сообщили в интернет-сообществе «Челябинский транспорт».

По словам очевидцев, машина загорелась в 22:33. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание.

Водитель и кондуктор троллейбуса потушили возгорание самостоятельно до прибытия пожарных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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