В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом среди школьников

В Челябинской области за сутки выявлено 367 новых случаев коронавируса, среди них 8 школьников. Отмети, что заболеваемость среди учащихся школ региональные власти начали фиксировать с 4 сентября. На сегодняшний день отмечено уже 19 случаев заболевания.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 20 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 89 тысяч 791 инфицированный. 4 тысячи 200 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 926).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.09.21

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