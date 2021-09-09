Команда Текслера: главный эпидемиолог предложила лечить непривитых от коронавируса только за деньги

Главный внештатный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить от коронавируса бесплатно только тех, кто привился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кутрова заняла пост главного эпидемиолога региона в конце июля. Одновременно она возглавляет эпидемиологическую службу в ОКБ № 3, в составе которой находятся три ковидные базы.

«Нет прививки – лечись от «короны» за деньги. Ты же выбрал это сам! Значит, у тебя есть выбор дальше: жить или умирать, – заявила Елена Кутрова в интервью 1obl.ru. – А лечение, нужно сказать, дорогое: чтобы в стационаре поставить на ноги одного человека, нужно 140 – 600 тысяч рублей. На одной чаше весов сегодня бесплатная вакцина и иммунитет, а на другой – необходимость лечиться и вероятность осложнений. И все же антипрививочников полно. Я вне политики, но я вижу реальную работу правительства в этой области. И не понимаю, почему наше государство обязано лечить таких несознательных людей бесплатно?»

Это заявление возмутило южноуральцев: «А главный эпидемиолог в курсе, что ежемесячно идут оплаты с зарплаты в ФОМС??? Я вашей бесплатной медициной не пользовалась 15 лет, и вы хотите сказать, что сейчас должна буду заплатить? За что? За то, что вы 15 лет получаете мои отчисления?»

«Ого, какая крутая мадам. А можно я тогда отчисления в ФОМС делать не буду? Пусть это будет мой выбор – жить или умирать? С меня в год берут огого какие деньги, куда они идут?»

«У нас нет бесплатной медицины, только страховая. Чиновнице такие вещи положено знать».

«Её высказывание полностью подпадает под статью, потому что это призыв к сегрегации и разжигание розни…»

«Конституция, Статья 41. «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь...» Так что гражданка, будучи «государевым» служащим, по существу призывает к нарушению Конституции. Интересно, замнут или пальцем погрозят? Приходят на должность, расслабляются и лепят что ни попадя... Дай волю и начнется: медицина – здоровым, образование – изначально умным... И далее по списку…»

«Предлагаю расширить инициативу мадам: вообще не лечить в системе ФОМСа людей, которые заболели. Ведь, по сути, сам человек обычно и виноват, когда заболевает. Сломал ногу – а нефиг было по улице ходить! Диабет? Панкреатит? Инфаркт? Сам виноват! Надо было правильно питаться и спортом заниматься. Врожденные заболевания? С родителей и спрашивай!»

Удивила жителей области и стоимость лечения, озвученная главным эпидемиологом (140 тыс – 600 тыс рублей на одного пациента стационара):

«Откуда такие цены? Я дома лечился от ковида: все лекарства за свой счёт и обследования платные – поликлиника ни куда не направляла. Вот вам и страховая медицина…»

«Болеем коронавирусом, в больницу ездим сами, врачи в Красноармейском районе на дом не выезжают. По поводу выделенных денег на одного больного: на одного взрослого выдали 4 пачки детского арбидола, дозировкой по 50 мг, стоимость одной пачки 200 рублей. О каких 600 тыс идет речь, непонятно».

Отметим, что по данным ФОМС, за первое полугодие 2021 года на лечение коронавирусных больных в стационарах было потрачено 208 млдр 800 млн рублей. Госпитализировано было 1,5 млн человек. То есть, на одного пациента в среднем приходится менее 140 тысяч. При этом нужно учитывать, что в регионах стоимость лечения разная. Например, мэрия Москве оценивает лечение одного больного в 200 тыс рублей (как минимум потому, что зарплаты медиков в столице гораздо выше, чем в регионах).

По подсчетам Челябинского территориального фонда ОМС, средняя стоимость лечения одного пациента с COVID-19 в Челябинской области составляет около 93 тыс рублей, что на 23% превышает аналогичные прошлогодние показатели. В целом по России стоимость лечения выросла на 18%.

Гасить волну негодования пришлось первому вице-губернатору Ирине Гехт. Она списала заявление Кутровой на эмоции и «крик души». И заявила, что «коммерческий вариант» лечения для непривитых никто не рассматривал. «В России страховая медицина, и каждый имеет право на получение медицинской помощи, независимо от того, вакцинирован он или нет», – передает словам чиновницы 74.ru.

Напомним, на прошлой неделе вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо привить 80% населения, то есть 90 миллио­нов россиян. «Мы рассчитываем, что этот показатель будет достигнут уже этой осенью», – сообщила она.

В Челябинской области, по данным Роспотребнадзора, полностью завершили вакцинацию 686 тысяч человек при плане 1,5 миллиона (первым компонентом привиты 796 тысяч). По словам Ирины Гехт в сутки первый компонент вакцины получают менее 4 тысяч человек. При таких темпах на выполнение плана только по первому компоненту понадобится около полугода. И возможно, выступление Кутровой – это попытка подстегнуть южноуральцев к вакцинации.

При этом жители области заявляют, что даже при желании попасть на вакцинацию не так просто: «А вы попробуйте привейтесь! Если раньше в лист ожидания на 14 дней ставили, то сейчас 30 дней!», – сообщил сегодня в комментариях к заявлению Кутровой один из южноуральцев.

А другой оценил происходящее с политической стороны: «Отличное заявление накануне выборов! Вот она какая – команда Текслера!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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