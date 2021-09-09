Туристы смогут сдать экспресс-тест на ковид в аэропорту Челябинска

В челябинском аэропорту оборудовали пункт экспресс-тестирования на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пункт сдачи ПЦР-тестов на коронавирус открыли в международном аэропорту «Челябинск» на этой неделе.

По информации пресс-службы авиапредприятия, он находится в зале прилета внутренних авиалиний, но обратиться туда могут и туристы зарубежных направлений.

Услуги экспресс-тестирования оказывает одна из частных медицинских клиник. На данный момент она удовлетворяет требованиям для вылета в Турцию, Грецию, Болгарию, Хорватию. Цена анализа – 2,5 тысячи рублей.

Тест проводится по мазку из рото- и носоглотки. Ковид-справку туристы могут получить на месте через 30 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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