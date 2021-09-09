Отделение онкоцентра в Челябинске закрыли из-за COVID-19

У пациентов челябинского онкоцентра выявили коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины закрыто на обработку отделение урологии.

Заболевание коронавирусной инфекцией подтвердилось у двух из пациентов отделения. Об этом на странице главы Южного Урала Алексея Текслера в соцсетях рассказал сын одной из пациенток.

«В онкологической больнице обнаружили двух мужчин с ковидом. Теперь выгоняют всех из больницы и закрываются на карантин. У меня мама между жизнью и смертью, ей назначена была операция на сегодня», – рассказал южноуралец.

В правительстве Челябинской области эту информацию подтвердили.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.09.21

Туристы смогут сдать экспресс-тест на ковид в аэропорту Челябинска. / Команда Текслера: главный эпидемиолог предложила лечить непривитых от коронавируса только за деньги. / В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом среди школьников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»