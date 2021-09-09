Южноуралец оставил без денег два десятка любителей халявных водительских прав

В Челябинске будут судить мошенника, обманувшего два десятка жителей под предлогом продажи водительских удостоверений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по Челябинску, окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего не работающего, ранее не судимого жителя Сосновского района, обвиняемого в мошенничестве.

Следствием установлено, что мужчина обманул 18 граждан, обещая за определенную плату помочь в получении водительских удостоверений. Суммы за услуги варьировались от 3 до 80 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тысяч рублей.

Южноуралец знакомился с девушками на сайтах знакомств, представлялся сотрудником правоохранительных органов и говорил, что может помочь с выдачей водительского удостоверения. В ходе беседы убеждал перечислить на банковскую карту различные суммы за оформление справок. Доходило до того, что девушки, никогда не обучавшиеся в школах по вождению и не имеющие намерения получить права, шли новому знакомому навстречу и соглашались за определенную сумму стать обладательницами водительских удостоверений.

Помимо сайтов знакомств злоумышленник заводил беседы с продавцами в магазинах и предлагал помощь в получении водительских прав. Введенные в заблуждение люди платили за обещанные удостоверения, а также передавали данные лжесотрудника своим знакомым, и те звонили ему сами с аналогичными просьбами, после чего перечисляли деньги.

«К процессу обмана обвиняемый подходил творчески, на ходу придумывая различные схемы мошенничества, – отметили представители полиции. – Одному из потерпевших он пообещал помочь получить водительское удостоверение, а после оплаты сказал, что на штрафстоянке есть несколько автомобилей, которые можно приобрести по выгодной цене. Мужчина согласился и перевел аферисту 15 тысяч рублей в качестве предоплаты. Далее под различными предлогами якобы для оформления необходимых документов злоумышленник выманивал у любителя халявы деньги, получив таким образом около 80 тысяч рублей. Через некоторое время он перестал выходить на связь.

На период следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В соответствии с действующим законодательством ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела завершено и вместе с обвинительным заключением направлено в суд Центрального района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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