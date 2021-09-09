В Челябинске вынесли приговор банде подростков, выносивших по ночам магазины

В Челябинске огласили приговор несовершеннолетним, совершавшим ночные кражи из магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска признал семерых местных жителей виновными в совершении 16 преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение).

По версии следствия обвиняемые, пятеро их которых находились в возрасте от 14 до 17 лет, в период с октября 2019 года по июнь 2020 года проникали по ночам через разбитые окна и пластиковые входные двери в помещения магазинов, расположенных на территории Челябинска, и выносили оттуда различные товары.

Ущерб, причиненный торговым организациям, превысил 300 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания подсудимые вину признали.

С учетом личности 14-летнего подсудимого, совершившего большинство преступлений в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору за аналогичные кражи, его приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Остальные подростки приговорены к обязательным работам на срок от 80 до 100 часов. Двоим совершеннолетним соучастникам назначены условные наказания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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