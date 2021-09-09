Нацпарк в Челябинской области вошел в пятерку самых живописных природных парков России

«Зюраткуль» признали одних из живописнейших природных парков России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с наступлением осени глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил рейтинг из 5 самых живописных национальных парков России, где туристы смогут окунуться в мир нетронутой природы и сделать множество невероятных фотографий на фоне старинной архитектуры. Среди них оказался и заповедник, расположенный на Южном Урале.

Национальный парк «Зюраткуль» расположился на пятом месте. «Именно здесь туристы могут посетить 5 горных хребтов и увидеть удивительное озеро с кристально чистой водой, – говорится в сообщении пресс-службы маркетплейса. – Это место притягивает гостей со всей страны, особенно осенью, когда серебристую поверхность воды оттеняет желто-красная листва деревьев – лучшее место для фото на память. К хребту Зюраткуль специально для посетителей проложена удобная экологическая тропа. Этот маршрут позволяет пройти сразу через несколько природных зон – от смешанных лесов до настоящей горной тундры. Первые 2 км тропы для удобства выстланы широкими досками, а по окончанию дощатого настила начинаются настоящие луга с протоптанными дорожками. Высокие травы, красочные цветы – все, что характерно для полей средней полосы».

На первой строчке рейтинга расположился национальный парк «Валдайский» в Новгородской области. За ним следуют «Самарская Лука», «Оленьи ручьи» (Нижние Серги, Свердловская область) и национальный парк «Сайлюгемский», расположенный на Алтае.

Челябинск, Виктор Елисеев

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