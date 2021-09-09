В Челябинске дознаватель и адвокат «погорели» на взятке

Начальницу группы дознания отдела полиции «Кременкульское» ОМВД по Сосновскому району подозревают в получении взятки от адвоката.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», адвокат мужчины, которому инкриминируют угон, должна была передать дознавателю 40 тысяч рублей за то, чтобы в отношении ее клиента не возбуждали уголовное дело. Обеих женщин задержали.

В отношении начальницы группы дознания возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки), в отношении адвоката – по статья 291.1 УК (посредничество во взяточничестве).

Челябинск, Павел Зварзин

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