Под Челябинском на участке местного депутата нашли подозрительную свалку

Жители южноуральского поселка пожаловались на незаконную свалку на участке председателя поселкового совета депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на свалку пожаловались жители поселка Садовый Кременкульского поселения, расположенного на территории Сосновского района. Об этом сообщила побывавшая там общественница из Челябинска, депутат Центрального районного совета областного центра Елена Вахтина.

«В непосредственной близости с поселком, около 200 метров, находится свалка мусора и некий цех по сортировке. В цехе мы обнаружили две печи. На момент нашего присутствия печи не работали, – рассказала она. – На открытом грунте, без специальной площадки, лежат кучи разного мусора, куски камней, похожие на остатки печей, и зола. Участок никак не огорожен. Рядом с этими кучами мусора находится болотина, а через дорогу – озеро Кременкуль».

Жители утверждают, что на этом участке постоянно что-то жгут, и они задыхаются от дыма. Они подозревают, что рядом работает мусоросжигательный завод. Поблизости от объекта, на расстоянии 500 метров, находится детский сад.

Обитатели поселка с 2017 года обращаются в министерство экологии Челябинской области и к главе поселения. В 2017 году тогдашний министр экологии даже сообщала жителям про возбуждение административного дела в отношении собственника участка, но на этом все закончилось. По словам жителей собственником участка является председатель Кременкульского совета Алексей Кожевников.

«Вопросов много: включен ли этот земельный участок в региональную схему обращения с ТКО? Если включен, то была ли экспертиза проекта, были ли гидрологические испытания на участке? Почему мусор находится на открытом грунте, почему участок не огорожен, где границы участка? Если происходит какое-то сжигание, то получено ли разрешение на выбросы?" – рассуждает челябинка.

Все эти вопросы общественники намерены поставить перед руководством Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

.

.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.09.21

Центр Челябинска закроют для автотранспорта (Карта). / В Челябинске дознаватель и адвокат «погорели» на взятке. / Нацпарк в Челябинской области вошел в пятерку самых живописных природных парков России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»