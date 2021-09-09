Экс-замгубернатора Челябинской области пытался смягчить себе приговор

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Андрею Косилову по делу о резонансном ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 сентября, седьмой кассационный суд в Челябинске рассмотрел жалобу бывшего вице-губернатора, владельца холдинга «Равис» Андрея Косилова на приговор по делу об аварии, произошедшей летом 2019 года в Аргаяшском районе.

Напомним, 28 июля 2019 года Lexus, которым управлял бывший высокопоставленный чиновник, столкнулся с Lada Vesta, следовавшей из Екатеринбурга. В результате трое находившихся в «Ладе» молодых людей получили серьезные травмы. Больше всех пострадала девушка, пролежавшая в коме четыре месяца.

В ходе следствия было установлено, что Косилов, двигаясь на автомобиле Lexus по направлению от Карабаша к селу Байрамгулово со скоростью около 60 километров в час, проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал опережение попутной машины, в результате чего столкнулся со встречной Lada Vesta.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров «Лады» причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру вред здоровью средней тяжести.

В феврале нынешнего года суд приговорил экс-вице-губернатора к двум годам ограничения свободы и двум годам лишения водительских прав. Также с него взысканы компенсации в пользу пострадавших: 1 миллион рублей – девушке-пассажиру, пострадавшей больше всех, и 300 тысяч рублей – водителю «Лады».

Защита бывшего чиновника попыталась оспорить этот приговор. На сегодняшнем заседании адвокат Андрея Косилова заявила, что если бы водитель «Лады» применил экстренное торможение, отечественный автомобиль мог практически остановиться: тогда столкновение произошло бы на скорости 60 километров в час, с которой ехал Lexus, и тогда последствия ДТП были бы не такими тяжелыми. Между тем, стрелка спидометра отечественной машины застыла на отметке 90 километров в час.

Также защита апеллировала к «уникальности холдинга», которым руководит Косилов. По словам адвоката, ограничение свободы (с 22:00 до 6:00 бизнесмен должен находиться дома) мешает плодотворной работе предпринимателя, так как он нередко оказывается перед дилеммой: или отказ от деловых поездок, или пренебрежение правилами ограничения свободы, так как дорога к отдаленным подразделениям группы предприятий занимает до 5 часов в одну сторону.

В свою очередь, адвокаты пострадавших отметили, что версия о виновности водителя «Лады» рассматривалась уже в суде первой инстанции и была признана неубедительной. Что же касается длительности деловых поездок Косилова, то, по сути, все упирается в якобы невозможность предпринимателя покидать Сосновский район. Однако по согласованию с органами исполнения наказания такая возможность у него есть, чем бизнесмен активно пользуется, напомнили они.

В итоге суд отказал в удовлетворении жалобы. По словам Андрея Косилова, пока оспаривать этот вердикт он не намерен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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