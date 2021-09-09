На Южный Урал придут заморозки и снег

Челябинской области пообещали заморозки и мокрый снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, конец недели будет на Южном Урале прохладным.

В пятницу, 10 сентября, в регионе ожидается облачная погода с прояснением, кратковременные дожди, на крайнем западе до сильных. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, при прояснении до +2, днем – 13-18 градусов выше нуля, в горах – до +10.

В субботу, 11 сентября, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом. Температура ночью +1, +6, местами – заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.

В воскресенье синоптики обещают, по-прежнему, облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 0, +5 градусов, местами заморозки до -3, днем потеплеет до +9, +14 градусов.

В Челябинске в пятницу и субботу ожидается слабый дождь. Температура в ночь на 10 сентября 8-10 градусов выше нуля, днем +14, +16. В субботу ночью столбик термометра замрет в границах 3-5 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до +9, +11 градусов.

В ночь на воскресенье похолодает до +1, +3 градусов. Днем ожидается +10, +12 градусов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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