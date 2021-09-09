Ремонт трамвайных путей на улице Цвиллинга откладывается: торги признаны несостоявшимися.

Как уже сообщал «Новый День», исполнителю предстоит провести капитальный ремонт двухпутной трамвайной линии протяженностью 1 км 752 м от от улицы Тимирязева до улицы Торговой. Заказчик позволяет исполнителю самостоятельно определять технологию всех видов работ и конструктивные решения, но выдвигает требование: расчетная скорость движения по новым путям должна достигать 31 км/ч.

Первоначальная стоимость контракта составляет 85,3 млн рублей. На работу отводится менее 4 месяцев: заявки на тендер принимаются до 8 сентября, а новая трамвайная линия должна быть введена не позже 24 декабря текущего года.

На торги поступила единственная заявка, но конкурсная комиссия признала претендента не соответствующим заявленным требованиям.

Теперь конкурс придется объявлять повторно.

Челябинск, Павел Зварзин

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