10 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

10.09.2021, пятница

08:00-12:00 Челябинск – Работа мобильного пункта сбора крови Челябинской областной станции переливания крови (восьми ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, третий этаж)

09:30-12:00 Челябинск – Пятый «забег» Всероссийского марафона #ОставайсяДонором (Станция переливания крови ФМБА России в Челябинске, ул. Воровского, 51)

10:00 Челябинск – Открытие Представительства Уральского отделения Российской академии наук на территории Челябинской области и заседание президиума УрО РАН в рамках Дней науки Челябинской области (ЧелГУ, ул. Ворошилова, 4, актовый зал)

10:00 Челябинск – Практико-ориентированный семинар для педагогов в рамках проекта «Дети в Интернете» (ЧИППКРО, ул. Красноармейская, 88)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Как обеспечить безопасность сделок с жильем» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

12:00 Челябинск – Открытие историко-документальной выставки «Ровесники», приуроченной к 100-летию архивной службы Челябинской области и Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова (пешеходная часть улицы Кирова, у памятника добровольцам-танкистам)

13:00 Челябинск – Открытие «Академии симфонической музыки», нового долгосрочного совместного проекта Челябинской филармонии и Комитета по делам образования Челябинска (концертный зал им. С.С. Прокофьева, ул. Труда, 92А). В 12:45 – пресс-подход с участием председателя Комитета по делам образования города Челябинска Светланы Портье и генерального директора Челябинской филармонии Алексея Пелымского

16:00 Челябинск – Концертная программа с участием государственного русского народного оркестра «Малахит» в рамках празднования 285-летия Челябинска (Сад Победы)

16:30 Челябинск – Праздничная программа в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится (Площадка у КЦ «Импульс», ул. 50-летия ВЛКСМ, 16)

17:00 Челябинск – Праздничная программа в рамках празднования 285-летия Челябинска состоится (Площадь около ДК «ЧМК», ул. Ярослава Гашека, 1)

18:00 Челябинск – Финал всероссийского конкурса красоты для женщин с инвалидностью «Рожденная побеждать». Приглашенная гостья конкурса – певица Диана Гурцкая (отель Radisson blu, ул. Труда, 179, второй этаж)

Челябинск. Другие новости 09.09.21

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