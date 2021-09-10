В Челябинском зоопарке птицы погибли от птичьего гриппа

В Челябинском зоопарке выявлен очаг птичье гриппа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, 9 сентября в связи с выявлением очага вируса птичьего гриппа закрылась на карантин экспозиция «Доисторические и современные рептилии и птицы».

«В первой половине сентября пало четыре особи водоплавающей птицы, обитающие в карьере экспозиции: два гуся и два лебедя-шипуна. Были проведены лабораторные исследования, результаты которых показали наличие вируса птичьего гриппа. Территория экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы» – это открытая местность, доступная для диких птиц, которые сейчас активно мигрируют. Вероятно, от диких перелетных птиц и произошло заражение», – рассказали представители учреждения.

В настоящее время экспозиция закрыта, птицы переведены в закрытые помещения, проводится дезинфекция помещений и территории.

В срочном порядке врачами ОГБУ «Челябинская ветстанция» были взяты анализы от всех представителей группы «Птицы» на основной территории зоопарка на наличие вируса птичьего гриппа, результаты которых оказались отрицательными. На основной территории Челябинского зоопарка случаев птичьего гриппа не выявлено, проводятся профилактические мероприятия: закрыта экспозиция «Хищные птицы», детский контактный зоопарк и экспозиция со страусами. Также планом предусмотрено проведение вакцинации всех пернатых питомцев против ВПГ.

Все сотрудники, контактировавшие с больными птицами, находятся под контролем управления Роспотребнадзора по Челябинской области, чувствуют себя хорошо, симптомы заболевания у них не проявлялись. Единственное, что беспокоит сейчас сотрудников зоопарка – это здоровье и дальнейшая судьба любимых питомцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.21

10 сентября ожидаются следующие события – Челябинск. / На Южный Урал придут заморозки и снег. / Экс-замгубернатора Челябинской области пытался смягчить себе приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»