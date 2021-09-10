Жительница Урала спокойно наблюдала, как на ее малыша льют кипяток

Прокуратура Сосновского района направила в суд уголовное дело в отношении матери детей, не выполнявшей родительские обязанности.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, 35-летняя женщина живет с двумя детьми 3 лет и 1 года. Она периодически била малышей, оставляла без присмотра, кормила чем придется, пьянствовала с супругом на глазах детей, не водила новорожденного ребенка на ежемесячные медицинские осмотры. Малыш имел недобор в весе, не соответствовал своему возрасту и отставал в физическом развитии. Квартира, в которой живет сеьмя, находилась в антисанитарном состоянии.

21 мая пьяная мать, услышав крики старшего сына, пришла на кухню и увидела, как ее муж, тоже пьяный, льет на ребенка кипяток из чайника. Мальчик получил термические ожоги площадью около 23% поверхности тела.

Однако мамаша, вместо того, чтобы вызвать врачей, еще два дня пьянствовала с супругом, пока ребенок не умер.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 УК РФ (оставление в опасности).

Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении супруга женщины, обвиняемого в убийстве ребенка, в настоящее время расследуется следственными органами СУ СК.

Челябинск, Павел Зварзин

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