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Пятница, 10 сентября 2021, 09:53 мск

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Больше половины южноуральцев пожаловались на сплетни на работе

Каждый второй житель Челябинской области пожаловался на сплетни коллег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 52% работающих жителей Челябинской области уверены, что их коллеги сплетничают – об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Еще 18% считают, что сплетников среди их коллег нет, остальные 30% затруднились ответить.

Для сравнения: в среднем по России на сплетников в рабочем коллективе жалуются чуть чаще – в 59% случаев.

Сплетни наиболее распространены в профессиональных сферах «Производство, сельское хозяйство» (71%), «Управление персоналом» (70%) и «Юристы» (68%), реже всего такое поведение встречается среди работников сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (49%) и «ИТ, интернет, телеком» (50%).

«Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, видят в своих коллегах сплетников – 62% против 57%. Среди разных возрастных групп о сплетниках на работе чаще сообщали респонденты 45-54 лет (63%) и 25-34 лет (62%)», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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