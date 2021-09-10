В Златоусте на прохожих обрушился «дождь» из кирпичей

На прохожих Златоуста пролился дождь из кирпича.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во дворе дома №14А по улице им. 40-летия Победы. С одного из верхних этажей здания обвалилась кирпичная кладка и посыпалась вниз на проходивших мимо горожан. Об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Общественники, выехавшие на место ЧП, обнаружили, что вниз летели целые кирпичи. По какой причине произошло обрушение – на данный момент не известно.

«Причину обрушения необходимо установить. Возможно, виновен человеческий фактор, возможно, треснула несущая стена, возможно, за домом не ухаживали должным образом, мы не можем делать каких-то скоропалительных выводов. Но уже сейчас понятно, что тут могли погибнуть люди. Мы заметили на верхних этажах проблемный участок. Поэтому мы просим разобраться ответственные органы», – прокомментировал представитель общественной организации.

Общественники обратились в УК и ГЖИ Челябинской области с просьбой провести проверку по факту обрушения на доме. Не исключено, что оно могло произойти из-за нарушения строительных технологий, заметили южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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