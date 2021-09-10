В Челябинской области полиция объявила в розыск авто, водитель которого заманивал детей в салон

Полиция ищет водителя автомобиля, настойчиво предлагавшего школьникам сесть к нему в салон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автомобиль «УАЗ Патриот» серебристого цвета объявила в розыск полиция Каслинского района.

Известно, что в ОМВД обратились родители школьников. Информация о подозрительно настойчивом водителе появилась в социальных сетях.

Так, мать одного из детей рассказала, что водитель в Каслях зазывал ее сына в машину, но ребенок добежал до дома. Женщина даже успела поговорить с настойчивым автомобилистом. «На вопрос, что нужно от моего ребенка, он промолчал. Когда я сказала, что позвоню в полицию, газанул и уехал. Ребенок сильно напуган, сказал, что он от самой школы ехал за ним», – написала она в одной из групп в социальных сетях. Позднее в соцсетях появилось сообщение еще одной женщины, рассказавшей, что к ее сыну тоже приставал неизвестный на серебристом УАЗе.

Тем временем, как сообщили в группе отдела МВД по Каслинскому району, в интернете появилась информация о банде педофилов, которые передвигаются на машине серебристого цвета предположительно марки УАЗ Патриот и похищают детей. «Посты появились в городских и районных группах Каслинского района, а также начали распространяться по родительским чатам городских школ, – пишут представители полиции. – В группе «Подслушано в Каслях» в социальной сети «Вконтакте» даже появилось фото-ориентировка. Меньше чем за сутки пост репостнули более 2000 раз. Информацию продолжают распространять. Многие родители паникуют, опасаясь за своих детей. В дежурную часть Отдела МВД России по Каслинскому району поступило уже несколько заявлений от жителей города Касли о том, что их детей преследует неизвестный автомобиль серебристого цвета».

В настоящее время сотрудниками Отдела МВД России по Каслинскому району проводится проверка по всем фактам, сообщенным или поступившим от граждан, заверяют полицейские.

«Напоминаем, что в любом случае сотрудники ведомства немедленно реагируют на подобные сообщения. Если вы считаете, что стали свидетелем преступления, сразу звоните 8-35149-2-21-44 или 02, 102 (с мобильного телефона)", – обращаются силовики к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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