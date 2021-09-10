В Снежинске сотрудников фирмы, обеспечивавшей детский лагерь услугами «скорой», поймали на подделке документов

В Снежинске возбуждены уголовные дела о подделке документов работниками организации, оказывающей услуги по перевозке несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Снежинск в ходе проверки летней оздоровительной компании выявило нарушения, допущенные ООО «Автоэкспресс Плюс», с которым был заключен договор на оказание услуг по автотранспортному обслуживанию автомобилем скорой помощи.

Проверкой установлено, что перед поездкой водителя в детский оздоровительный центр, фельдшер и контролер перевозчика в путевых листах проставили отметки о прохождении водителем предрейсового медицинского осмотра и осмотра автомобиля на 5 дней вперед.

Кроме того, установлено, что автомобиль скорой помощи не в полном объеме был обеспечен оборудованием в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, где в отношении контролера и фельдшера организации возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования).

Ход расследования уголовных дел поставлен на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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