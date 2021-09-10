Экс-бухгалтер отправится в колонию за миллионы, спущенные в онлайн-казино

Бывший бухгалтер коммерческой фирмы проведет 4 года в колонии за присвоение свыше 10,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд областного центра признал 37-летнюю челябинку виновной присвоении денег, принадлежавших работодателю.

Установлено, что в 2016-2020 годах женщина, являясь главным бухгалтером ООО ТД «Регион», систематически переводила на свой расчетный счет средства предприятия, маскируя все под выплату зарплаты. Всего она похитила таким образом более 10,5 миллионов рублей.

В судебном заседании челябинка вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, сообщила, что расходовала деньги на личные нужды, в том числе игру в онлайн-казино.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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